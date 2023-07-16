النقب: إصابة شاب بجراح خطيرة بإطلاق نار في حورة

أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة شاب بجراح خطيرة، في حورة بالنقب، في وقت متأخر من مساء الأحد، ونُقل الشاب المصاب للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

من موقع ارتُكبت فيه جريمة في قلنسوة (توضيحية من الأرشيف)

أُصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في حورة بالنقب، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب بإطلاق نار، ارتُكب في الحي رقم 7 في حورة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وأوضح الطاقم في بيان مقتضب، صدر عنه، ان الشاب نُقل للمشفى بحالة خطيرة، إثر إصابته بجراح "اخترقت جسده".

وتأتي الجريمة في النقب، فيما شارك المئات من أهالي قرية الفريديس، مساء، الأحد، في وقفة نظمت عند المفرق الرئيسي على مدخل البلدة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة؛ كما أغلق المئات الشارع الرئيسي، عند مدخل البلدة، بعد ساعات قليلة من الوقفة الاحتجاجية، وذلك بعد تشييع ضحية جريمة القتل، التي ارتُكبت في المدينة، الخميس الماضي.

وقُتل 14 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات عربية منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الأحد، كان آخرهم الشاب حسام جمعة الزبارقة، الذي قُتل في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في مدينة الرملة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 118 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.