حريق بمصنعين ومحلات تجارية بالمنطقة الصناعية "هيركونيم" قرب بيتح تكفا

فتحت الشرطة بالتعاون مع طاقم من خبراء الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ويتم التحقيق إذا ما تم إشعال النار بالمحلات التجارية بشكل متعمد.

عملت عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ منذ ساعات فجر اليوم الأحد، على إخماد حريق كبير شب في مصنع للأخشاب في المنطقة الصناعية "هيركونيم" قرب مدينة بيتح تكفا.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد تم استدعاء عشرات طواقم الإطفاء من منطقة حيفا وتل أبيب، حيث انتشرت النيران بسرعة وأدت إلى اشتعال مصنع آخر ومحال تجاريه بالمكان.

وأوضح أن الطواقم علمت على منع انتشار النيران وإخماد الحريق، حيث أقيمت غرفة عمليات أقيمت بالمكان ولم يبلغ عن إصابات.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع طاقم من خبراء الإطفاء والإنقاذ تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ويتم التحقيق إذا ما تم إشعال النار بالمحلات التجارية بشكل متعمد.