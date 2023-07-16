وفاة طفل غرقا بمنتجع سياحي في أريحا

ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صدر في ساعات متأخرة من الليل، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول الطفل إلى مستشفى أريحا الحكومي في وضع صحي حرج، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته.

توفي طفل (11 عاما) غرقا في بركة سباحة بإحدى الفلل في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صدر في ساعات متأخرة من الليل، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول الطفل إلى مستشفى أريحا الحكومي في وضع صحي حرج، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات في البيان، أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول من قبل النيابة العامة وجهات الاختصاص في شرطة المحافظة.