نقل 5 معتقلين للمستشفى إثر حريق بسجن "ديكل"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه بعد التحري والمتابعة من قبل طواقم هيئة الأسرى، فإن الحريق تم في سجن "ديكل" الذي يحتجز فيه سجناء مدنيين، ولم يكن في سجن النقب.

نقل 5 معتقلين من سجن "ديكل" في النقب صباح اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد اندلاع حريق بالسجن، حيث يتم التحري إذا ما سجلت إصابات بصفوف الأسرى الأمنيين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه بعد التحري والمتابعة من قبل طواقم هيئة الأسرى، فإن الحريق تم في سجن "ديكل" الذي يحتجز فيه سجناء مدنيين، ولم يكن في سجن النقب.

وأكد نادي الأسير أنه "لم يقع حريق في سجن النقب وأسرانا بخير"، وتبين أن الحريق وقع في سجن "ديكل"، وهو سجن يضم السجناء الجنائيين، وهو قريب من سجن "بئر السبع- إيشل".