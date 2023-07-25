تركيا: زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ولاية أضنة

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي، على عمق نحو 12 كم. وأضافت أن الزلزال وقع في منطقة "قوزان" التابعة لولاية أضنة.

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على سلم ريختر صباح اليوم الثلاثاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي، على عمق نحو 12 كم.

وأضافت أن الزلزال وقع في منطقة "قوزان" التابعة لولاية أضنة. ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

بدوره، أفاد والي أضنة سليمان البان، أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار وفقا للمعطيات الأولية، مشيرا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

وأعرب البان عن أمنياته بالسلامة لجميع المواطنين في أضنة.

من جهته، أكد رئيس "آفاد" يونس سيزار، عدم وجود أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة.

وذكر مراسل الأناضول أن مبنى مهجورا تعرض لأضرار في مركز قضاء كوزان التابع للولاية، دون خسائر بشرية.

يشار إلى أنه في 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وكانت الولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وأضنة، وأدي يامان، وعثمانية، وهطاي، وكيليس، وملاطية وألازيج.

ومنذ أن ضرب زلزالان منطقة كهرمان مرعش في شباط الماضي، وأديا إلى مقتل أكثر من 51000 وإصابة 120000، أصبحت الهزات الأرضية أمرا يتكرر باستمرار في تركيا، وكان آخرها هزة أرضية يوم الجمعة الماضي في كهرمان مرعش، وأخرى يوم السبت الماضي في محافظة ملاطية.