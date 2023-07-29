اللد: مصرع شاب عربي في حادث "ضرب وهرب"

لقي الشاب عبد الرحمن عادل أبو رياش، في العشرينيات من عمره، مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة خلال ركوبه دراجة نارية في مدينة اللد مساء الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشاب تعرض للحادث أثناء عمله في مجال الإرساليات.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم عمليات الإنعاش للفقيد ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

وقال المضمد يوسف إسماعيل، إن "الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس وقد عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأعمال البحث وراء السيارة الضالعة في الحادث بعدما فرّ السائق من المكان.