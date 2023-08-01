سورية: سبعة قتلى في هجوم لتنظيم "داعش" استهدف صهاريج نفط بريف حماة

أودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق المرصد، بحياة خمسة عناصر من قوات النظام، ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.

قُتل سبعة أشخاص غالبيتهم عناصر من قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف قافلة تضم صهاريج نفط في وسط سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف الهجوم القافلة أثناء مرورها في ريف حماة الشرقي، الذي يشكل امتدادا للبادية السورية المترامية الأطراف، التي انكفأ، إليها عناصر التنظيم، منذ خسارته كل مناطق سيطرته، منذ أربع سنوات.

وأورد المرصد السوري بأن "مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، هاجموا قافلة صهاريج محملة بالنفط ترافقها قوات النظام".

وأودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق المرصد، بحياة خمسة عناصر من قوات النظام، ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.

ولم يتبنّ التنظيم الإرهابيّ، الهجوم حتى الآن.

وغالبا ما تستهدف هجمات التنظيم بشكل رئيسي، قواعد وآليات عسكرية تابعة لقوات النظام في البادية الممتدة بين محافظات عدة، وصولا إلى الحدود مع العراق، والتي تضم حقول نفط وغاز.

وفي نهاية العام الماضي، قُتل 12 من عمال حقل نفطي تحت سيطرة النظام السوري، من جراء هجوم مباغت شنّه عناصر التنظيم.

ومع تكرار هجمات التنظيم على قوات النظام، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات، تتخللها أحيانا غارات روسية دعما للنظام، وتستهدف مواقع عناثر التنظيم وتحركاته.

كما يلاحق المسلحون الأكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عناصر التنظيم في شرق سورية؛ إلا أنه برغم الضربات التي تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، لا يزال التنظيم قادرا على شن هجمات، وتنفيذ اعتداءات متفرقة، خصوصا في شرق وشمال شرق سورية.

وأعلن التحالف الدولي في نيسان/ أبريل تراجع هجمات التنظيم في سورية، والعراق المجاور.

والأسبوع الماضي، تبنى التنظيم المتطرف هجوما بعبوة ناسفة، أسفر عن مقتل ستة أشخاص في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.