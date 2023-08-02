بوفون يعتزل كرة القدم بعد بلوغه 45 عاما

اعتزل حارس المرمى المخضرم بوفون كرة القدم بعد بلوغه 45 عاما؛ وقال "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدمتم لي كل شيء وقدمت لكم كل شيء".

أعلن حارس المرمى الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، اعتزال كرة القدم عن 45 عاما الأربعاء، بحسب ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كلّ شيء وقدّمت لكم كلّ شيء".

وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حاليا في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).

وأحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) عام 1999.

ومع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، خطف عشرة ألقاب في "سيري أ"، دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرا معه من دوري الأبطال.

ويبقى أهم إنجازاته قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل "جيجي" الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (176 بين 1997 و2018)، واستُدعي مع "سكوادرا أتزورا" لخوض خمس نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.