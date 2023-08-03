إصابة شخص من عسفيا بإطلاق نار في جولس

إطلاق نار في قرية جولس بمنطقة الجليل، تسفر عن إصابة شخص من عسفيا بجروح تتراوح بين خطيرة ومتوسطة الخطورة.

أصيب شخص من بلدة عسفيا، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، في قرية جولس بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وعُلم أن حالة المصاب تتراوح بين خطيرة ومتوسطة الخطورة، حيث نقل لتلقي العلاح في مركز الجليل الطبي في نهريا.

وأفادت الشرطة، في بيان صدر عنها، بأن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وشرعوا بعمليات البحث عن الجناة.

وقالت إن أفرادها عملوا على جمع الأدلة، وأكدت أنها فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة، في حين لم تقدم أي معلومات حول خلفية إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أن المصاب في جولس هو من سكان بلدة عسفيا قرب مدينة حيفا.