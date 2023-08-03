غزة: مقتل شخص وإصابة آخرَين بإطلاق نار في شجار عائلي

قال الناطق باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، في بيان، إن مواطنا يبلغ من العمر 28 عاما قتل وأصيب اثنان آخران خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

(أ.ب.أ)

قتل شاب (28 عامًا) وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، في شجار عائلي تخلله إطلاق نار في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، اليوم، الخميس.

وقال الناطق باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، في بيان، إن مواطنا يبلغ من العمر 28 عاما قتل وأصيب اثنان آخران خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ولم توضح الشرطة في قطاع غزة خلفية الشجار. كما أنها لم تعلن عن هوية القتيل والمصابين.

وأكد الناطق باسم الشرطة أن عناصر الشرطة سيطروا على مكان الشجار، وأن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادثة، مضيفا أنه يجري العمل على توقيف الجاني.