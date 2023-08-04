الفريديس: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل

سرحان "هذه الشرطة تتعامل بازدواجية بالمعايير، ففي حال كانت جريمة في المجتمع اليهودي يتم إلقاء القبض على القاتل خلال ساعات، أما في المجتمع العربي يبقى القاتل طليقا".

شاركت مجموعة من أهالي الفريديس وجسر الزرقاء الجمعة في وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل في المجتمع العربي، وذلك على المفرق المؤدي إلى الفريديس على شارع 4.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة الشرطة الإسرائيلية بالتحرك من أجل مكافحة الجريمة، إذ كتب على بعض منها "دم أولادنا مش رخيص"، "الشرطة تتحمل المسؤولية"، "الشرطة شريكة بالجريمة".

وقال الناشط محمد سرحان من الفريديس، لـ"عرب 48"، إن "رسالتنا من الوقفة بداية لمجتمعنا بأننا ملزمين بالوقوف أمام الجريمة المنظمة، إذ أن الجريمة تتفاقم وكل يوم نشهد جرائم متعددة، لذلك فإن وحدتنا مهمة تجاه ما يحصل في مجتمعنا".

وأضاف أن "رسالتنا الثانية هي للحكومة والدولة التي تستهتر بالدم العربي، لذلك هنالك حاجة ضرورية لأخذ خطوات حقيقية بكل ما يتعلق بالجريمة".

وختم سرحان بالقول "هذه الشرطة تتعامل بازدواجية بالمعايير، ففي حال كانت جريمة في المجتمع اليهودي يتم إلقاء القبض على القاتل خلال ساعات، أما في المجتمع العربي يبقى القاتل طليقا".

وجاءت الوقفة بدعوة من حراك الفريديس وجسر الزرقاء رفضا للجريمة المستفحلة في البلدات العربية، وضد تواطؤ الشرطة مع الجريمة.

وكانت قد نظمت وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي على مفرق جسر الزرقاء الرئيسي في أعقاب الجريمة المزدوجة التي راح ضحيتها الشاب محمد عماش والشابة رشا عماش إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.