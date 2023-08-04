الناصرة: مصرع عامل جراء سقوطه من علو

أسفر حادث عمل، ظهر اليوم الجمعة، عن مصرع عامل في الناصر، إثر سقوطه من ارتفاع أربعة طوابق خلال أعمال ترميم منزل في الناصرة.

من مكان الحادث

لقي عامل (45 عاما) مصرعه، اليوم الجمعة، من جراء سقوطه من علو خلال عمله في ترميم منزل في مدينة الناصرة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن ضحية الحادث لقي مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أربعة طوابق خلال أعمال ترميم منزل في الناصرة.

وقال أحد المسعفين إن الضحية كان "ملقى بالقرب من المبنى فاقدًا للوعي دون نبض وبدون تنفس" عندما وصلت الطواقم الطبية.

وأضاف "أجرينا فحوصات طبية لكن إصابته كانت حرجة وكان علينا إقرار وفاته".

ومنذ مطلع العام الجاري، لقي نحو 44 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة في أنحاء البلاد، من بينهم 23 قضوا في حوادث بقطاع البناء.