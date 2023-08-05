السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية "بسرعة"

طالبت السعودية مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة إثر الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة.

(أ ب)

دعت السفارة السعودية لدى بيروت الجمعة مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها "حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

كما شددت على "أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، متمنية "الأمن والسلامة للجميع".

واندلعت السبت الماضي اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح"، ومجموعات مسلحة استمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب لبنان.