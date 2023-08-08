إغلاق أنظمة الحواسيب: هجوم سيبراني يستهدف مستشفى إسرائيلي

فتحت وزارة الصحة بالتعاون مع "هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية" في ملابسات ومصدر الهجوم السيبراني الذي تسبب بتعطيل منومة الحواسيب في المستشفى، ويتم التحقيق إذا ما تم اختراق الخوادم وتسريب معلومات وأسماء للمرضى ومواد طبية، حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

أغلقت وزارة الصحة الإسرائيلية أنظمة الحواسيب التابعة إلى مستشفى "معانييه هايشوعا" في بلدة بني براك قرب تل أبيب، وذلك عقب تعرضها إلى هجوم سيبراني، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وفتحت وزارة الصحة بالتعاون مع "هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية" في ملابسات ومصدر الهجوم السيبراني الذي تسبب بتعطيل منظومة الحواسيب في المستشفى، حيث يتم التحقيق إذا ما تم اختراق الخوادم وتسريب معلومات وأسماء المرضى ومواد طبية، حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم السيبراني تسبب بتعطيل أنظمة الحواسيب بشكل كامل، وهو الأمر الذي دفع إدارة المستشفى مطالبة الجمهور والمرضى عدم الوصول إلى المستشفى، الذي امتنع على ما يبدو عن تقديم الخدمات الصحية، بسبب اختراق خوادم الحواسيب.

إلى ذلك، عمل طاقم من المهندسين وفرق مختصة ببرمجيات الحاسوب على مساعدة الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى، لتجاوز تداعيات الهجوم السيبراني.

وعلى الرغم من إغلاق المستشفى بسبب الهجوم السيبراني وتعطل أنظمة الحواسيب، بيد أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار للمعدات الطبية المحوسبة، حيث تم إبلاغ عدة مستشفيات في المنطقة بالهجوم الالكتروني، بحسب وزارة الصحة.

يشار إلى أن عشرات المواقع الإسرائيلية تعرضت في الأشهر الأخيرة إلى هجمات سيبرانية، وطالت الهجمات مواقع للمستشفيات، ووزارات حكومية، ومصارف، وشركات حكومية وخاصة، وموانئ، ومواقع بنى تحتية وشركة الكهرباء والقطارات وشركات الاتصالات.

وفي الأغلب، يدور الحديث عن هجمات حجب الخدمة (DDoS)، التي تسبب بطء الخدمات في المواقع المستهدفة أو صعوبة وصول المستخدمين لها نظرا للاكتظاظ من جراء إغراق الخوادم بالبيانات، ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات.