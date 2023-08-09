الاحتلال يدعي إحباط عملية تهريب 10 مسيرات لغزة

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن إحباط عملية تهريب طائرات مسيرة من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز"، وزعمت أن هذه المسيرات كانت مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 10 طائرات مسيّرة تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية، كانت في طريقها إلى قطاع غزة من معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن إحباط عملية تهريب طائرات مسيرة من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز"، وزعمت أن هذه المسيرات كانت مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

إحدى المسيرات التي يزعم الاحتلال ضبطها

وبحسب مزاعم سلطات الاحتلال، فقد صادر مفتشو سلطة المعبر في وزارة الأمن حقيبة سوداء مخبأة في حافلة صغيرة كانت في طريقها إلى غزة، وفي داخلها 10 طائرات مسيرة، يزعم أنها كانت مخصصة لفصائل مسلحة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية.