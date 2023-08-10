إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة نابلس بزعم محاولة طعن جنود في جيش الاحتلال؛ في حين زعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا حاول طعن إسرائيليتين قرب مستوطنة "نيلي" شمال غرب، مشددا على "عدم وقوع إصابات".

أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية.

وزعمت التقارير أن الشاب حاول طعن جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المكان؛ في حين لم يتضح مدى خطورة إصابة الشاب الفلسطيني الذي أوردت التقارير أنه "جرى تحييده".

وفي واقعة أخرى، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شابا فلسطينيا حاول طعن مستوطنتين كانتا تقفان في موقف للحافلات قرب مستوطنة "نيلي" شمال غرب، بعد أن ترجل من مركبته.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أنه "لم تقع إصابات" في صفوف الإسرائيليين، وأضاف "ألقى المشتبه به السكين، وركب سيارته وانسحب من المكان".

وأضاف الاحتلال أن قواته تعمل على مطاردة "المشتبه به" في المنطقة.