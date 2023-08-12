كفركنا: إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في كفركنا، صباح اليوم السبت، عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وطفيفة، ونُقلا على إثر الجريمة إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

أصيب شخصان، صباح اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار، حالة أحدهما خطيرة (43 عاما) وآخر أصيب بجروح طفيفة (34 عاما).

ونقل المُصابان لمستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج بعد جهود إسعافهمها ميدانيا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وكان قد أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة مساء الجمعة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.