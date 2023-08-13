انفجارات بمحيط العاصمة السورية دمشق

تحدثت وسائل إعلام محلية سورية عن انفجار داخل مستودع أسلحة، فيما قالت بعض وسائل الإعلام إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" فجر اليوم الأحد، إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، حيث يجرى العمل للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلف كتلة من اللهب.

وتحدثت وسائل إعلام محلية سورية عن انفجار داخل مستودع أسلحة، فيما قالت بعض وسائل الإعلام إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، قائلة إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

واشتعلت مؤخرا جبهات قتال في شمال وجنوب وشرق سورية، بعد سكون نسبي، لتتلقى قوات النظام السوري ضربات متلاحقة في أكثر من جبهة، خاصة في المناطق الشرقية، حيث نشط كما يبدو تنظيم "داعش" خلاياه على أطراف بادية دير الزور.

وشن عناصر التنظيم ليل الخميس هجوما هو الأعنف منذ مطلع العام الحالي، على الحافلة في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "نصبوا كمينا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري تأكيده مقتل وإصابة عدد من عناصر النظام "جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور".

أما مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فقال لوكالة "فرانس برس"، أمس السبت، إن "حصيلة قتلى الهجوم على حافلة الجيش ارتفعت إلى 33 جنديا".

ولفت إلى أن "التنظيم بدأ في الآونة الأخيرة تصعيد عملياته العسكرية الدموية، ووتيرة استهدافه لبعض النقاط، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى، في رسالة هدفها القول إن التنظيم لا يزال موجودا ويعمل بقوة على الرغم من استهداف زعمائه".