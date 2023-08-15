العثور على جثة رجل قرب شفاعمرو

قدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية لرجل يبلغ من العمر 55 عاما، وهو يعاني من إصابات متعددة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.

عثر فجر اليوم الثلاثاء، على جثة رجل في الخمسينيات من عمره على جانب الطريق بالقرب من مدينة شفاعمرو.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، في بيان له، أن طواقمه تلقت بلاغا في الساعة 05:18 حول رجل فاقد الوعي، حيث تم العثور عليه ملقى على جانب الطريق رقم 781 بالقرب من مدينة شفاعمرو.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية لرجل يبلغ من العمر 55 عاما، وهو يعاني من إصابات متعددة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن العثور على جثة الرجل وعمره 55 عاما، في منطقة شفاعمرو.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في خلفية وملابسات وفاة الرجل، وجمعت أدلة وبينات من المكان، حيث تحقق الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن حادث دهس.

ووفقا للشرطة، فإن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حادث دهس، حيث يتم البحث عن المركبة الضالعة في الحادث والتي هربت من المكان.

وأغلقت الشرطة الشارع بالاتجاهين أمام حركة السير لحين استكمال التحقيق ومعالجة الحادث، وطالبت الشرطة من جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة.