معاوية: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

أصيب، ظهر اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، من بلدة معاوية في منطقة وادي عارة بجراح خطيرة، وذلك بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار مركز بلدة معاوية.

وحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب لجريمة إطلاق نار أثناء عمله في مغسلة للسيارات في البلدة، وحتى اللحظة لم تعرف خلفية الجريمة.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، فيما تم نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة.

وأول أمس الأربعاء، قُتل ذيب جربان، وهو في الخمسينات من العمر، في جريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء.

وبجريمة قتله، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.