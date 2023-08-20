تمديد اعتقال شاب من الجليل لغاية الأحد

جرى تمديد اعتقال ناشط في لجنة لمتابعة قضية معتقلي هبة الكرامة من إحدى بلدات الجليل، لغاية يوم الأحد المقبل.

المحكمة في حيفا، اليوم ( عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، في جلسة خلف أبواب مغلقة اعتقال ناشط في لجنة متابعة قضية معتقلي هبة الكرامة في إحدى بلدات الجليل، شمالي البلاد، لغاية يوم الأحد المقبل، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات.

وهذه الجلسة الثالثة التي تعقد منذ اعتقال الشاب، ولم تعرف خلفية اعتقاله لغاية اليوم.

واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوم 11 آب/ أغسطس الجاري، الناشط خلال اقتحام وتفتيش لبيته في البلدة.

ويمنع الشاب من الالتقاء مع محام للدفاع منذ لحظة اعتقاله، ويترافع عن الشاب نداف المحامي عادل ذباح.

وسبق أن تعرض الناشط لتهديدات بالقتل والترحيل من البلاد.

يذكر أن الشرطة استصدرت أمرا من المحكمة يحظر بموجبه نشر تفاصيل القضية وهوية المعتقل، لغاية 26 آب الجاري.