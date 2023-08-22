إصابة خطيرة لعامل في النقب

أسفر حادث عمل وقع في مدينة ديمونا، جنوبي البلاد، عن إصابة خطيرة لعامل (40 عاما)، اليوم الثلاثاء.

أصيب عامل (40 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في مدينة ديمونا في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى طاقم طبي بلاغا حول سقوط العامل خلال عمله بالترميمات من على سقف مبنى مؤسسة تعليمية في شارع (هعتسمؤوت) في ديمونا، وتوجه الطاقم إلى المكان وقدّم العلاجات الأولية للمصاب.

وبعد ذلك، تم نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج الطبي اللازم.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.