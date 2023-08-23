لبنان: مقتل جنديين في سقوط مروحية عسكرية شمال شرق بيروت

أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنّ اثنين من عناصره قُتلا في تحطّم مروحية عسكرية أثناء طلعة تدريبية شرقي بيروت. ولم يحدّد البيان أسباب الحادث.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان صدر عنه مساء اليوم، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب ثالث، في سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريبات عسكرية.

وقال الجيش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "طوافة تابعة للقوات الجوية اللبنانية تحطمت في منطقة حمانا التابع لمحافظة جبل لبنان، أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".

ولم يحدّد البيان أسباب الحادث.

تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/iXbzj2Mpjj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 23, 2023

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، "مستفسرا عن تفاصيل الحادث" وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميقاتي، بأن الأخير تواصل مع قائد الجيش، العماد جوزيف عون، للحصول على تفاصيل عن سقوط الطائرة الهليكوبتر.

وأضافت أن ميقاتي قدم خلال الاتصال "التعازي بالضابطين الشهيدين"، متمنيا للجريح الشفاء العاجل.

وفي مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها لبنان، يجد الجيش صعوبة بالغة في تلبية الاحتياجات الأساسية لعسكرييه، البالغ عددهم 80 ألف عنصر، وصيانة معداته.