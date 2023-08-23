هدم مبنى في رهط

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة أبو غانم من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على منزلها ذاتيا صباح اليوم، الأربعاء.

من مكان الهدم برهط، صباح اليوم

هدمت عائلة أبو غانم من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، منزلها صباح اليوم، الأربعاء، إثر ضغط السلطات الإسرائيلية، وأُجبرت العائلة على هدم منزلها ذاتيا بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة التي تسكن بها، تفاديًا لتكاليف الهدم وغرامات باهظة هددت السلطات بفرضها على العائلة.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها المنطقة التي تسكن بها العائلة، ومنحتها 10 دقائق لإخلاء المنزل وهدمه، وهددت أنه بحال لم تهدم العائلة المنزل ستهدمه الآليات والجرافات الإسرائيلية وتفرض على العائلة غرامات باهظة.

وتسكن عائلة أبو غانم في المنزل الذي جرى هدمه منذ أكثر من 17 عامًا، ولم يوفر بديل للعائلة لتسكن فيه، إذ ترك أبناؤها في العراء على الرغم من حالة الطقس شديدة الحر.