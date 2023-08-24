اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل الرباعية في أبو سنان

اعتقال شخصين من سكان منطقة الجليل من بلدة دير الأسد، للاشتباه بتورطهما في جريمة القتل الرباعية التي ارتكبت في بلدة أبو سنان، وراح ضحيتها ثلاثة من أهالي القرية ورابع من يركا.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل الرباعية التي نفذت أول أمس، الثلاثاء، في بلدة أبو سنان وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

ويرتفع بذلك عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في قضية الجريمة في أبو سنان، إلى ثلاثة معتقلين، إذ كانت الشرطة قد اعتقلت الشرطة مشتبها آخر في مطار "بن غوريون"، قبيل هربه من البلاد، الليلة الماضية.

وبحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن الشرطة، جاء أن المعتقلين من سكان منطقة الجليل، وأفادت الشرطة بأن عملية الاعتقال جرت في بلدة دير الأسد.

وضحايا جريمة القتل هم: سلمان حلبي (65 عاما) من يركا، وغازي صعب (53 عاما) المرشح لرئاسة مجلس محلي أبو سنان، وأمير صعب (28 عاما) وزهر الدين صعب (45 عاما) من أبو سنان.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليه.

وخرج جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من التحقيقات في جريمة القتل هذه، بعد أن تعززت التقديرات في أعقاب نتائج التحقيق الأولية أن الجريمة ارتكبت على خلفية جنائية وصراع بين منظمات إجرامية وليس على خلفية انتخابات السلطات المحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس.

وعلى الرغم من أن أحد ضحايا الجريمة، غازي صعب، مرشحا لرئاسة المجلس المحلي، إلا أن الأهالي في أبو سنان يستبعدون أن يكون للتنافس الانتخابي أي علاقة بجريمة القتل. فيما يلقي الكثيرون بالمسؤولية على منظمات الإجرام التي يعتقد أنها متورطة في هذه الجريمة المروعة.

واقتُرفت الجريمة في أحد كروم الزيتون في أبو سنان، إذ أطلق ملثم النار على الضحايا الأربعة وقتلهن في المكان.