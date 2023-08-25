استشهاد شاب متأثرا بإصابته إثر عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

استشهد الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام إلى 232 شهيدا.

استشهد الشاب عز الدين كنعان (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على جنين ومخيمها في تموز/ يوليو الماضي.

وعلم أن الشهيد أصيب برصاصة قناص من جيش الاحتلال في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانه أوائل الشهر الماضي على جنين.

ومن المزمع أن يوارى جثمان الشهيد كنعان الثرى غدا السبت بعد صلاة الظهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين فجر 3 تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في العدوان نحو 13 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 فلسطينيا آخر بينهم 30 بحالة خطيرة.

وصباح الثلاثاء الماضي استشهد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) من بلدة الزبابدة قضاء جنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب أبو خرج بجراح حرجة، من جراء استهدافه برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها البلدة.

وبلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، 232 شهيدا بينهم 190 شهيدا من الضفة الغربية والقدس و4 شهداء من مناطق الـ48 و37 شهيدا من قطاع غزة.