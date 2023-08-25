مكتب نتنياهو بعد تصريحات بن غفير: "إسرائيل تضمن حرية الحركة للإسرائيليين والفلسطينيين بالضفة"

لم يدن نتنياهو تصريحات بن غفير، فيما قال إن الأخير "قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة، ومن أجل منع جرائم القتل المروعة هذه، تقوم قوات الأمن بتطبيق إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق".

عقب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وتفوهات وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، التي أعطى من خلالها أهمية لحركته وعائلته على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مقتضب بالإنجليزية عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل تضمن وتمنح الحرية الكاملة للحركة للإسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة".

وأضاف أن "هناك إرهابيين فلسطينيين يستغلون حرية الحركة من أجل قتل النساء والأطفال وعائلات إسرائيلية في كمائن بمواقع ومحاور مختلفة".

ولم يدن نتنياهو تصريحات بن غفير، فيما قال إن الأخير "قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة، ومن أجل منع جرائم القتل المروعة هذه، تقوم قوات الأمن بتطبيق إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "34 إسرائيليا قتلوا على يد فلسطينيين في العام 2023، وعدد كبير منهم قتلوا بينما كانوا في طريقهم إلى منازلهم".

وزعم بن غفير خلال مقابلة له مع القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، أن "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم. هذا هو الواقع".

تنديد أميركي وأوروبي

ولاقت تصريحات بن غفير تنديدا على المستوى الدولي والأميركي، إذ عقب وزارة الخارجية الأميركية بأنه "ندين بشدة التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير، وندين أي تصريح عنصري"، وأن "مثل هذه التصريحات تسبب ضررا كبيرا، خصوصا عندما يطلقها أشخاص في مناصب قيادية".

وأدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" تصريحات بن غفير، وجاء عنه "ندين بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن حرية تنقل العرب في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف "يذكّر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".

وتابع "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".

وقال الاتحاد الأوروبي في ذات التصريح، إن "العلاقات بين إسرائيل والاتحاد يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".

وأضاف "قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط أميركي ودولي لإقالة بن غفير

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها بن غفير.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان الجمعة أن "هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية وخصوصا أن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين العرب".

وطالبت بضغط أميركي ودولي حقيقي على نتنياهو لإقالة بن غفير واعتقاله عقابا له، وخصوصًا أن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش؛ وفقا لما جاء في البيان.

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها نتنياهو، المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.