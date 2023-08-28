جنين: إصابة خطيرة بنيران الاحتلال إثر اشتباك مسلح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابة خطيرة وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، قبيل فجر اليوم الإثنين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند حاجز "دوتان".

وأفادت مصادر محلية بأن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا جريحا قرب الحاجز الاحتلالي.

وقالت خدمة الإسعاف في بلدة يعبد إن طواقمها تعاملت مع إصابة، وأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح، فيما نقل مصاب بجروح خطيرة بالرصاص الحي في البطن والصدر إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأضافت الوزارة الفلسطينية أن اشتباكا مسلحا دار قوات الاحتلال وأعقبه إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نشر قوات كبيرة في منطقة بلدة يعبد بعد الاشتباك عند حاجز "دوتان".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين وداهمت عدة منازل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال تطارد اثنين من المقاومين بعد انسحابهما من موقع الاشتباك المسلح، وصادرت سيارة استخدمها المقاومون.