مصرع سامي أبو كوش من عرعرة النقب في حادث عمل

أسفر حادث عمل عن مصرع العامل سامي علي أبو كوش من عرعرة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

لقي العامل سامي علي أبو كوش (25 عاما) من عرعرة النقب مصرعه، صباح اليوم الإثنين، من جراء إصابته من آلة عمل خلال عمله بمحاذاة منطقة "تمناع" في المنطقة الجنوبية.

ووفقا لمصادر طبية فإن العامل أصيب بجروح بالغة الخطورة بيد أنه فارق الحياة واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته في المكان على شارع 90 بالقرب من مدينة إيلات، جنوبي البلاد.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

55 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية " عنوان العامل" أن 55 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 555 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.