النقب: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 25 قرب مدينة بئر السبع بمنطقة النقب جنوبي البلاد، مساء الإثنين.
واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته الخطيرة.
وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث إن "الشاب كان تحت السيارة وهو فاقد للوعي وعانى جروحا خطيرة في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته في المكان".
ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث.
اقرأ/ي أيضًا | إصابة خطيرة بجريمة طعن بالنقب
التعليقات