النقب: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

أسفر حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في النقب عن مصرع سائق الأولى متأثرا بجراحه الخطيرة.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 25 قرب مدينة بئر السبع بمنطقة النقب جنوبي البلاد، مساء الإثنين.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث إن "الشاب كان تحت السيارة وهو فاقد للوعي وعانى جروحا خطيرة في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته في المكان".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث.