الحكم بالسجن 7 و6 أعوام على 3 شباب من يافا خلال هبة الكرامة

فرضت محكمة إسرائيلية على ثلاثة من سكان يافا، وهم: أحمد داود (23 عاما) ورزق جربوع (37 عاما) السجن لمدة 7 سنوات، ورائد جربوع (40 عاما) السجن 6 سنوات.

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي 7 و6 أعوام على 3 شباب من يافا على خلفية إلقاء زجاجة حارقة خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر أيار/ مايو 2021.

ووفقا لقرار المحكمة فقد فرض على ثلاثة من سكان يافا، وهم: أحمد داود (23 عاما) ورزق جربوع (37 عاما) السجن لمدة 7 سنوات، ورائد جربوع (40 عاما) السجن 6 سنوات.

وكانت المحكمة قد أدانت الثلاثة بإلقاء زجاجة حارقة على منزل في حي العجمي بيافا ما تسبب بإصابة طفل (12 عاما) وشقيقته، بعد أن قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بهذا الخصوص.

وذكرت النيابة أن المحكمة أصدرت قرارها هذا بعد أن أبرمت "تسوية ادعاء" اعترف الثلاثة بموجبها وأدينوا بالاتهامات التي نسبت إليهم.