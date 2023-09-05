بسبب انقطاع الكهرباء: تشويش بحركة القطارات بين حيفا وتل أبيب

بسبب خلل في شبكة الكهرباء بالسكك الحديدية في منطقة الخضيرة، حدثت تغييرات وتأخيرات كبيرة مؤقتا في حركة القطارات في محطات بنيامينا والخضيرة ونتانيا، وكذلك في حركة القطارات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب.

تشهد حركة المواصلات في شبكة القطارات في البلاد، اليوم الثلاثاء، تشويشات وعدم انتظام بالعديد من المحطات الرئيسية بين حيفا وتل أبيب، وذلك بسبب خلل فني طرأ على شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن شبكة القطارات.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بسبب خلل في شبكة الكهرباء بالسكك الحديدية في منطقة الخضيرة، حدثت تغييرات وتأخيرات كبيرة مؤقتا في حركة القطارات في محطات بنيامينا والخضيرة ونتانيا، وكذلك في حركة القطارات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب.

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق محطة قيسارية برديس حنا مؤقتا عن الخدمة لحين إصلاح الخلل، وأبلغت شبكة القطارات أنه تم استدعاء حافلات إلى محطات القطارات ذات الصلة لنقل المسافرين، ولكن يوصى باستخدام وسائل المواصلات العامة البديلة.

وطالبت إدارة شبكة القطارات الجمهور عدم التوافد إلى محطات القطار في المناطق المذكور، والسفر عبر وسائل بديلة، وذلك إلى حين إصلاح الخلل بشبكة الكهرباء.