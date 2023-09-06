عملية طعن بالقدس: 3 إصابات بينها خطيرة واعتقال المنفذ

المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة. أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من سكان شرق القدس. منوهة إلى أنه اعتقل في ساحة قريبة.

أصيب 3 مستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية طعن نفذت عصر اليوم الأربعاء، في منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، حيث تم اعتقال فلسطيني بشبهة ضلوعه في عملية الطعن.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من سكان شرق القدس. منوهة إلى أنه اعتقل في ساحة قريبة من مكان العملية.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة محمد عايد لافي في حي إمليسون ببلدة جبل المكبر جنوب القدس، الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن قرب باب الخليل.

وعقب عملية الطعن، قامت شرطة الاحتلال بإغلاق مداخل وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنعت الدخول والخروج لحين اعتقال المنفذ، كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا أمام حركة الفلسطينيين.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة، جراء تعرضه لهجوم ببلطة.

وأعلنت "إذاعة الجيش" ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن بالقدس إلى 3، مؤكدة أن أحدهم حالته خطيرة، لافتة النظر إلى أن المنفذ أصيب بجراح لم تعلن طبيعتها قبل اعتقاله.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنه "تم طعن 3 إسرائيليين في القدس، حيث تم اعتقال المنفذ ويجري التحقق من الدوافع".

وصرحت شرطة الاحتلال، بأن عناصرها لاحقت شخصا طعن مستوطنين قرب باب الخليل في القدس، بسكين جزار، واعتقلته.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن منفذ عملية الطعن هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من سكان القدس، قام بمهاجمة 3 مستوطنين ببلطة وأصابهم بجروح أحدهم حالته خطيرة.