إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتُكبت، صباح اليوم، في مدينة قلنسوة، عن إصابة شاب (31 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب (31 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، في منطقة المثلث، صباح اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الجريمة اقتُرفت في قلنسوة، الساعة 05:04، وقدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، وجرى نقله بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبّلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.