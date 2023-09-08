اتهام شاب عكا بـ"الاتصال بمنظمة إرهابية"

الشاباك يعتقل مواطنا عربيا من عكا بزعم اتصاله بـ"منظمة إرهابية"، ضمن مزاعم بمحاولة تجنيده في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أعلن جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اليوم الجمعة، أنه اعتقل بالتعاون مع الشركة الإسرائيلية، مواطنا عربيا من مدينة عكا، بزعم اتصاله بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني"، في مساع لتجنيده للفصيل الفلسطيني.

وجاء في بيان صدر عن "الشاباك"، أن عملية الاعتقال نفذت الشهر الماضي؛ وادعى أن الشاب المعتقل كان في الأشهر الأخيرة على اتصال بامرأة فلسطينية من سكان بيت لحم، "حاولت تجنيده" للانضمام لصفوف الجبهة الشعبية.

وأضاف البيان أن المعتقل التقى بالمرأة الفلسطينية في مدينة عكا، وزعم الشاباك أن المواطن العكاوي "أعرب عن موافقته على مساعدة الجبهة الشعبية، لكن تم اعتقال المرأة الفلسطينية".

وبحسب البيان، فإن العلاقة بين الاثنين "لم تكن ناضجة بعد" لتخطيط وتنفيذ أنشطة لصالح الجبهة الشعبية.

وقال الشاباك: "نحن على علم بجهود المنظمات الإرهابية لتعبئة عرب إسرائيل للدفع بأنشطة إرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف "بمجرد ورود معلومات عن اتصال بكيان إرهابي، حتى بدون تنفيذ خطوات فعلية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولم يشر البيان إلى أي معلومات تتعلق بهوية المعتقل العكاوي.