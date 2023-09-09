إضعاف القضاء: عشرات الآلاف يتظاهرون قبل أيام من جلسة المحكمة العليا

تجددت الاحتجاجات مساء السبت ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك قبل أيام من جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية.

تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع الـ36 على التوالي.

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من جلسة المحكمة العليا التي ستنظر من خلالها في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

ونظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في تل أبيب، على أن تصل إلى منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي قال الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "إسرائيل أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".

ومن المزمع أن تنظم مظاهرة داعمة لقضاة المحكمة العليا مساء يوم الإثنين القادم مقابل مبنى المحكمة في القدس المحتلة.

وجاء عن "قوة كابلان" أنه "في مواجهات التهديدات والتحريض من جانب الحكومة، سيخرج شعب إسرائيل بشكل جماعي ويمنح القضاة الثقة للبت في القوانين الواضحة وليس القوانين الدكتاتورية، وليس تدمير أساس دولة إسرائيل".

وقال منظمو الاحتجاجات إن "تهديدات مافيا الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيست هي تدمير كامل لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في إسرائيل، وتدل على وجود حكومة خطيرة وغير شرعية في إسرائيل".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في تل أبيب تزامنا مع المظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات على إضعاف القضاء.