الرينة: مصرع عامل سقط من علو

أسفر حادث عمل عن مصرع شخص إثر سقوطه من علو 3 طوابق أثناء عمله في ترميم منزل ببلدة الرينة.

لقي عامل، في الأربعينيات من عمره، مصرعه إثر سقوطه من علو 3 طوابق أثناء عمله في أعمال ترميم بمنزل في بلدة الرينة بمنطقة الناصرة، اليوم السبت.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل بعد فشل محاولات إنعاشه.

وقال المضمد حاتم ناصر إن "العامل كان بجانب سقالات في مبنى قيد الترميم، إذ كان فاقدا للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.