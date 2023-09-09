رهط: 5 إصابات إثر شجار

أسفر شجار وقع في مدينة رهط عن إصابة 5 أشخاص بينهم فتيان اثنان ومسن بجروح متفاوتة، أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء شجار تخلله طعن، على ما يبدو، وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (25 عاما) بالمتوسطة وهو يعاني من إصابات متفرقة.

ووصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة بينهم فتيان (16 و15 عاما)، وشاب (25 عاما) ومسن (70 عاما).

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد.

مما يذكر أن أحداث العنف وجرائم القتل تتوالى في البلدات العربية بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.