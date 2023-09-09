كابول: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كابول عن إصابة شاب بجراح وصفت بالحرجة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة

أصيب شاب بجراح وصفت بالحرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كابول مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة، وقد جرى إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق السبت، قتل شاب في تل السبع وأصيب آخران بجراح متوسطة، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة في أم الفحم من جراء جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في البلدات العربية بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 164 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.

مما يذكر أن 9 أشخاص قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم غالبيتها نجمت عن تعرضهم لإطلاق نار في المجتمع العربي منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.