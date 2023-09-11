الطيرة: امرأة بحالة خطيرة إثر حريق في منزل

أسفر حريق اندلع في منزل بمدينة الطيرة عن إصابة امرأة من جراء استنشاقها الدخان؛ إذ وصفت حالتها بالخطيرة.

تعرضت امرأة (55 عاما) لاستنشاق دخان ووصفت حالتها بالخطيرة، إثر اندلاع حريق في منزل بمدينة الطيرة مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمرأة، إذ كانت فاقدة للوعي وقد إيصالها بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقال مضمد من المكان "بعد وصولنا إلى المكان شاهدنا الدخان يتصاعد من المنزل، إذ جرى تخليص امرأة من داخله وهي فاقدة للوعي وتعاني من جراء استنشاق الدخان، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وجرى نقلها بسيارة الإسعاف".

ونقلت المرأة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.