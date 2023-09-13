عكا: إصابة شخص بجراح خطيرة من جراء تعرضه للطعن

جريمة طعن في عكا تسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة، الطواقم تنقل المصاب إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا؛ لدى وصول المسعفين إلى الموقع، كان المصاب ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي.

أصيب شاب (26 عاما) بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه للطعن في مدينة عكا، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تلقت بلاغا عن مصاب "في حادثة عنف"، في شارع زئيف جابوتنسكي في عكا.

وبحسب البيان، فإن المسعفين وصلوا إلى الموقع وقدموا الإسعافات اللازمة لشاب يبلغ من العمر 26 عاما، ونقلوه إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا، لاستكمال العلاج.

وأفادت الطواقم بأن المصاب في حالة "خطيرة".

وقال أحد المسعفين إن المصاب كان ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي عند وصول الطواقم، وأضاف "قدمنا ​​له العلاج الطبي في محاولة لإنقاذ حياته قبل نقله إلى المستشفى".