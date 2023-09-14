السعوديّة تعدم عسكريين بينهما طيّار دينا بـ"الخيانة الحربيّة": إعدام 106 أشخاص هذا العام

قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية ("واس") عبر موقعها الالكتروني، إنّ العسكريين هما "المقدّم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني من منسوبي وزارة الدفاع"، وقد ارتكبا "عددا من الجنايات

نفّذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق عسكريين، بينهما طيار، دينا بـ"الخيانة الحربية"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع، من دون أن تحدد طبيعة "الجنايات العسكرية الكبرى" التي قالت إنهما اقترفاها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية ("واس") عبر موقعها الالكتروني، إنّ العسكريين هما "المقدّم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني من منسوبي وزارة الدفاع"، وقد ارتكبا "عددا من الجنايات العسكرية الكبرى".

وأشارت إلى أنهما كانا قد أُوقفا في أيلول/ سبتمبر 2017، وأسفر التحقيق معهما عن "إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، والثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث ’العظمى والوطنية والحربية’، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت تنفيذ الحكم بحقهما في مدينة الطائف في غرب البلاد، مشدّدة على ثقتها "برجال القوات المسلحة الأوفياء".

وإعدام العسكريين نادر في السعودية التي تعرف بتكتّمها الشديد حول قواتها المسلّحة.

وكانت آخر عملية إعدام معلنة في المملكة في حقّ جنود في نيسان/ أبريل 2021، حين أُعدم ثلاثة جنود اتهموا بـ"الخيانة العظمى".

وبإعدام العسكريّين اليوم الخميس، تكون السعودية قد نفذت حكم الإعدام بحق 106 أشخاص خلال هذا العام، بحسب حصيلة قالت وكالة "فرانس برس" للأنباء، إنها أعدتها استنادا إلى مصادر رسمية.

ونفذت السعودية 147 حكما بالإعدام في 2022.

وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلّت السعودية في العام 2022، المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.