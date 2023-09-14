بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية

بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تنتهي مفاعيلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تنتهي مفاعيلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.

وأضاف بوريل، في بيان، "يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019، ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية. وتابع أنهم "عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قد قالت في بيان مشترك، إن إيران واصلت تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية. وأضاف البيان الثلاثي أن طهران واصلت تركيب مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ولم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزاماتها المتفق عليها.

وقالت الدول الموقعة على البيان إنها ملتزمة بكل خطوة دبلوماسية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وإنها ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد الإيراني النووي الخطير على حد وصف البيان.

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هي ضمن الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، وهو الاتفاق التي تعثرت الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإعادة العمل به عقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في العام 2018.