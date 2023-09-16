مكتب نتنياهو: "إيران تنتهك التزاماتها للمجتمع الدولي بهدف حيازة سلاح نووي"

شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستقوم بكل ما يتطلب من أجل حماية نفسها إزاء تهديد كهذا؛ وفقا لما جاء في بيان مكتبه.

رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت على استبعاد مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في إيران.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن "إسرائيل ليست متفاجئة من خطوات إيران التي تثبت انتهاكها الالتزامات تجاه المجتمع الدولي وبأنها تهدف إلى حيازة سلاح نووي".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستقوم بكل ما يتطلب من أجل حماية نفسها إزاء تهديد كهذا؛ وفقا لما جاء في بيان مكتبه.

وبدورها، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء إيران واعتبرته "غير متناسب وغير مسبوق"، فيما قالت إيران إن "دولا أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية رغم تعاوننا. على الدول الغربية السماح للوكالة بالقيام بعملها التقني بحيادية ونحذر من أي استغلال سياسي".

وفي السياق، من المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "بايدن ونتنياهو سيبحثان في القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا".

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها"؛ حسبما قال سوليفان.