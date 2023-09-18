العثور على جثة رجل بورشة بناء في نتانيا

أعلنت طواقم الطوارئ عن وفاة رجل ثلاثيني عُثر على جثته بورشة بناء في مدينة نتانيا، صباح اليوم الإثنين.

عُثر على جثة رجل، في الثلاثينيات من العمر، بورشة بناء في مدينة نتانيا، صباح اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل، وفقا للناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (الشارون) تلقى الساعة 06:54، بلاغا عن رجل فاقد للوعي بورشة بناء في شارع (دافيد أفيدان) بمدينة نتانيا. وأقر الطاقم الطبي وفاة الرجل (30 عاما،) إذ وجده دون علامات تدل بأنه على قيد الحياة"..

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل، دون الإفصاح عن أية تفاصيل أوخرى.