لتحسين قدراتها الصاروخية: المقاومة بغزة تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر

ذكرت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت صاروخ واحد على الأقل من غزة صوب البحر، في إطار تطوير وتحسين قدراتها العسكرية.

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر، وذلك في إطار تحسين قدراتها الصاروخية.

وذكرت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت صاروخ واحد على الأقل من غزة صوب البحر، في إطار تطوير وتحسين قدراتها العسكرية.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أجرت المقاومة في غزة، عدة تجارب صاروخية باتجاه البحر في إطار تطوير قدراتها القتالية.

وأجرت المقاومة في قطاع غزة مناورة صاروخية كبيرة، وقامت المقاومة في هذه المناورة بإطلاق أكثر من 50 صاروخا باتجاه البحر، من بينها صواريخ "عياش 250".

وتنفذ المقاومة بشكل دوري تجاربها الصاروخية باتجاه البحر، ضمن استعداداتها لأي مواجهة مقبلة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي.