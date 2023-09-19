الأسد يزور الصين... الخميس

رئيس النظام السوري، الأسد، يتوجه إلى الصينن يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى بكين منذ ما قبل اندلاع ثورة عام 2011؛ يرافه وفد سياسي وآخر اقتصادي.

يتوجه رئيس النظام السوري، بشار الأسد،يوم الخميس المقبل، إلى الصين، في زيارة رسمية هي الأولى له للدولة الحليفة لدمشق منذ ما قبل اندلاع الصراع في سورية عقب قمع ثورة عام 2011، وفق ما أعلن النظام السوري.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية، الرئيس شي جين بينغ". وتشمل لقاءات وفعاليات في مدينتي خانجو وبكين، فيما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

ويولي النظام السوري أهمية كبيرة لزياة الأسد إلى الصين، التي يعتزم التركيز خلالها على "التعاون الاقتصادي" بين الجانبين، في مسعى للحصول على دعم من الصين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سورية.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية ("سانا") أن الرئيس الصيني والأسد، سيعقدان "قمة سورية صينية".

وستشكل زيارة الأسد محطة إستراتيجية في مسار علاقات النظام السوري مع الصين، في ظل مساعي بكين لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، ما ظهر في الدور الذي لعبته لتحقيق مصالحة سعودية - إيرانية في آذار/ مارس الماضي.