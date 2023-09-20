3 إصابات خلال شجار في المشهد

أفاد طاقم طبيّ بأن أفراده "قدّموا العلاج، ونقلوا 3 جرحى إلى المستشفى ’الإيطالي’ في الناصرة و’رمبام’"، في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج، وذلك إثر إصابتهم خلال شجار.

أُصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، خلال شجار نشب في بلدة المشهد، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان اندلاع الشجار، أن "بلاغا ورد بشأن وقوع إصابات نتيجة حادث عنف في المشهد".

وأضاف أن أفراده "قدّموا العلاج، ونقلوا 3 جرحى إلى المستشفى ’الإيطالي’ في الناصرة و’رمبام’"، في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأوضح البيان أن من بين المصابين، شابا في الثامنة والعشرين من عمره، لافتا إلى أنه أُصيب بجراح متوسطة الخطورة، وإلى أنه أُصيب في الرأس.

وبالإضافة إليه، أُصيب شخصان آخران بجراح وُصفت بالطفيفة.

وقتل محمد غازي عمر، وهو في الخمسينات من عمره، في جريمة إطلاق نار، ارتكبت ببلدة طوبا الزنغرية، مساء أمس الثلاثاء.

وعُلم أن الضحية وهو ابن شقيق رئيس المجلس المحلي في طوبا، كان قد فقد شقيقه وابن عمه في جريمتين ارتكبتا قبل شهور.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، إلى 168 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 13 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.

يُذكر أنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، 26 قتيلا وقتيلة.