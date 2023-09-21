إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في القدس

أطلقت قوات إسرائيلية، الخميس، النار الحي على شاب فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "التلة الفرنسية" في مدينة القدس الشرقية، لتصيبه بجراح خطيرة.

أصيب شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، إثر استهدافه بالذخيرة الحية بدعوى تنفيذه عملية طعن في محطة القطار الخفيق في "التلة الفرنسية"، في مدينة القدس المحتلة.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن حارس أمن، وأصابه بكف يده، ونقل الأخير لتلقي العلاج في المستشفى وهو بحالة طفيفة، الأمر الذي أكده المستشفى في بيان صدر عنه في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان تنفيذ العملية، فيما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزعومة هو شاب من بلدة العيساوية المقدسية، ويبلغ من العمر 19 عاما. وأشارت التقارير إلى أن حالته خطيرة.

وادعت شرطة الاحتلال أن عثرت في الموقع على السكين المستخدمة في تنفيذ العملية، فيما أوقفت الشرطة حركة القطارات الخفيفة مؤقتا في أعقاب العملية.