تبادل إلقاء قنابل الغاز والصوت بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني

أكد الجيش اللبناني ذلك في بيان صدر عنه إن "دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصرنا، إن وحداتنا ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب".

من مكان تبادل إلقاء قنابل الصوت والغاز بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني (Getty images)

ألقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على دورية للجيش اللبناني، فيما ردّ عناصر الجيش اللبناني بالمثل على قوات الاحتلال عند أراضي مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا.

وأكد الجيش اللبناني ذلك في بيان صدر عنه إن "دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصرنا، إن وحداتنا ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين".

وعلى الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ"اليونيفيل" وصلوا إلى المكان للتهدئة.

بدورها قالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن "دبابات ميركافا إسرائيلية تشارك بالاستنفار في مزرعة بسطرة مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا"